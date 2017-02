KinderUni - Abenteuer Mittelalter

Vorlesung für Kinder von 8 - 12 Jahren

Erwachsene müssen draußen bleiben – jedenfalls fast alle. Denn selbstverständlich sind große Forscher mit von der Partie, um die kleinen Nachwuchsforscher auf spannende Ausflüge in die Welt der Wissenschaft mitzunehmen.

Dr. Ines Oldenburg und Olaf Meyer-Ahrens vom Institut für Pädagogik begeben sich mit den KinderUni-Studenten auf Spurensuche. Was ist dran an den Geschichten um edle Ritter, Burgen und Drachen? Was ist Wahrheit und was gehört in das Reich der Märchen?

Teilnahme: 2,50 Euro, Anmeldung erforderlich online auf www.uni-oldenburg.de/kinderuni