KinderUni: Was heißt hier intelligent?

Herbstvorlesungen für Kinder von 8 - 12 Jahre

Los geht’s in der Vorlesung am Mittwoch, 23. August mit der Frage „Was heißt hier intelligent?!“ Ist man intelligent, wenn man ein Gedächtnis hat wie ein Elefant oder aufmerksam ist wie ein Detektiv? Die Oldenburger Wissenschaftlerin Prof. Dr. Ute Koglin vom Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik nimmt die Nachwuchsstudenten mit auf eine spannende Experimentierreise.

Weitere Termine:

30.08.2017 "Wie verteilt man etwas gerecht?"

06.09.2017 "Chemie - Die Energie von morgen!"

Die Vorlesungen beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Einlass in das Hörsaalzentrum (A14) auf dem Campus Haarentor ist ab 16.00 Uhr. Die Karten (je 2,50 Euro) für die drei Herbstvorlesungen sind ab Donnerstag, 27. Juli, über www.kinderuni-oldenburg.de sowie in den Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung und allen Vorverkaufsstellen der Nordwest Ticket GmbH erhältlich. Erwachsene brauchen keine Eintrittskarte – sie dürfen nicht mit in den Hörsaal. Sie können die Vorlesungen im Foyer des Hörsaalzentrums auf einer Leinwand verfolgen.