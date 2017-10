× Erweitern Markus Georg KinderUni: Lust auf Neues! Tobias Dostal, Sektorenzwinker

Das Horst-Janssen-Museum lädt zum Kinderuni-Kurs „Lust auf Neues!“ ein.

Thema der Führung mit praktischem Anteil ist die neue Ausstellung von Tobias Dostal, der am 21. Oktober mit dem Horst-Janssen-Grafikpreis ausgezeichnet wird. Die Kinder können gespannt sein, denn in der Ausstellung ist es dunkel, man hört es rattern und leuchtende Figuren setzen sich in Bewegung, außerdem gibt es Filme des Künstlers zu sehen. Anschließend können die Kinderuni-Kursteilnehmer im Atelier ihre eigenen Zeichnungen in Bewegung versetzen. Der Kurs wird angeleitet von dem Künstler Helmut Feldmann und die Teilnahme kostet 5 Euro.

Es wird um Anmeldung bis zum 20. Oktober unter 0441-2352891 oder per E-Mail an museumsvermittlung@stadt-oldenburg.de gebeten.