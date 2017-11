Vom 01. bis zum 30. November präsentiert das Küstenmuseum Wilhelmshaven eine Ausstellung in Kooperation mit Plan International: „Kinderwelten“ zeigt 50 selbstgestaltete Bilder von Kindern aus 12 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Weltweit malen Mädchen und Jungen gern. In der Betrachtung ihrer Bilder werden deutliche Unterschiede in ihrem Alltag sichtbar. So wirken die gemalten Jungen beim Fußballspiel auf den ersten Blick vertraut, erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass sie dabei mit Gewehren bewaffnet sind. Die Ausstellung „Kinderwelten“ bietet einen kindgerechten Einblick in fremde Lebenswelten und zahlreiche Ansatzpunkte für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alltag. Das Küstenmuseum wendet sich dabei vor allem an Schulen, aber auch Einzelbesucher sind herzlich dazu eingeladen.

Die Ausstellung ist Di bis So von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene.