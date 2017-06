Kinderwerkführung

× Erweitern Foto: Mercedes-Benz Kundencenter Bremen Kinderwerkführungen Mercedes Benz

In den Herbstferien haben Kinder von 6 bis 12 Jahren die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen und somit die Produktion von Mercedes zu werfen. Die Werkführung beinhaltet unter anderem eine kindgerechte Einführung in die Kinderecke und eine Live-Besichtigung der Auto-Produktion über gesicherte Besucherstege. Am Ende der Werkführung gibt es noch ein kleines Geschenk für jedes Kind. Eine Begleitung durch Eltern kann in bedingtem Rahmen erfolgen, wird aber nicht vorausgesetzt.

Teilnahme: Die Teilnahme ist für Kinder und eine Begleitperson kostenlos. Eine Anmeldung unter 0421-4194005 ist erforderlich.