× Erweitern Foto: Bremer Bäder GmbH Kino im Westbad - Findet Dorie, Westbad

Filmvorführung im Schwimmbad

Die Zuschauer sitzen auf Schlauchbooten im Wasser. Gezeigt wird der Animationsfilm "Findet Dorie". Kinder unter zehn Jahren müssen in Besitz des Bronzeabzeichens (Freischwimmer) oder in Begleitung Erwachsener sein.

Aufgrund der benötigten Lichtverhältnisse kann es beim Filmbeginn zu leichten Verzögerungen kommen. Insgesamt hat der Film „Findet Dorie“ eine Länge von 103 Minuten. Für die Sicherheit sorgen neben dem üblichen Aufsichtspersonal auch noch Taucher, die während der gesamten Vorstellung im unteren Becken schwimmen. Eltern, die nicht mit in ein Schlauchboot wollen, haben die Möglichkeit, eine Sitzgelegenheit am Beckenrand zu nutzen. Sowohl diese als auch die Plätze in den Booten sind allerdings beschränkt.

Weitere Informationen auf www.bremer-baeder.de

Eintritt: VVK 8,20 Euro, AK 9,20 Euro