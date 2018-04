× Erweitern Foto: Deutsches Auswandererhaus Familienforschung, Deutsches Auswandererhaus

Spannende Zeitreise für kleine Weltenbummler: Wie knotet man einen Seemannsknoten? Welchen Proviant benötigt man zur Auswanderung? Die Kinderführungen des Deutschen Auswandererhauses Bremerhaven bereiten junge Abenteurer spielerisch auf „ihre Auswanderung“ in die USA vor. Jungen und Mädchen reisen in dem preisgekrönten Erlebnismuseum ins Jahr 1888: Auf drei typischen Schiffen erleben sie die Überfahrt nach Amerika.Unterwegs gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel das schummrige Zwischendeck des Seglers „Bremen“. Ob wohl alle das gackernde Huhn finden, das sich dort versteckt hat? Die gemeinsame Zeitreise endet in New York. Kinderführungen für verschiedene Altersgruppen finden immer dienstags und donnerstags während der Ferien statt.

Die Entdeckertour für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren findet donnerstags in den Schulferien jeweils um 10.30 Uhr statt.

Anmeldung erwünscht unter 0471-/902200, Kosten: 9,90 Euro.