Eine kleine Fadenspielreise um die Welt

Fadenspiele (Abnehmspiele) erzählen uns von den Menschen, den Großen und den Kleinen, was sie erleben, essen und trinken, von der Landschaft, in der sie leben und von den Pflanzen und Tieren, mit denen sie ihr Leben teilen. Am Beispiel von Fadenspielen aus fünf Kontinenten werden Geschichten zu ihrer Entstehung erzählt und die entsprechenden Fadenfiguren vorgeführt. Im letzten Teil geht es nach Europa und das bei uns vorherrschende Abnehmspiel wird vorgestellt und gemeinsam erlernt und geübt.

Kosten: 8 EUR, Anmeldung: 0421-24289550