Stampfen, pürieren, schichten: Was man aus einer Kartoffel Leckeres kochen kann, probieren Kinder in der Lehrküche des DHB in der Neustadt selbst aus.

für Kinder von 6 - 12 Jahre

8 - 12 Teilnehmer

Anmeldung unter 0421-506564

12 EUR + 5 EUR Lebensmittelkosten