× Erweitern Können Tiere denken?

Hier können Kinder im Alter von 6-10 Jahren den Geheimnissen der Tierwelt auf den Grund gehen und selbst darüber nachdenken, inwiefern sich Menschen und Tiere voneinander unterscheiden oder auch ähneln. Dabei steht besonders das außergewöhnliche Balzverhalten der Laubenvögel im Vordergrund. In diesem Workshop werden die Kinder zum Nachdenken angeregt und nach einem kleinen Rundgang durch die Sonderausstellung „Laubenvögel – Ein Leben auf der Bühne“ und durch das Aquarium können die Kinder im praktischen Teil selbst kreativ werden. Der Workshop dauert drei Stunden und die Teilnahme daran kostet 15 €. Anmeldungen bitte telefonisch unter 0441-9244300 oder per E-Mail an museum@naturundmensch.de.