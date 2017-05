Können Tiere denken

Kreativ-Workshop für Kinder von 6 - 10 Jahren

Die Kinder schauen sich die neue Sonderausstellung „Laubenvögel. Ein Leben auf der Bühne“ an und überlegen, inwiefern Tiere und Menschen einander ähneln beziehungsweise sich voneinander unterscheiden. Was ist an den Laubenvögel so besonders und wie lässt sich ihr Verhalten erklären?

Ein Workshop zum Nachdenken. Bevor die Kinder selbst kreativ werden und ihr Lieblingstier mit seinem Lebensraum gestalten, gehen sie noch einmal ins Aquarium.

Teilnahme: 15,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300