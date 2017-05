× Erweitern Foto: Kirsten Semrau Kokedamas, Werkstatt der Begegnung

Die Idee kommt aus Asien und kann sich auch hier auf jedem Balkon oder im heimischen Garten sehen lassen: Kokedamas. Das sind dekorative Kugeln, gefertigt aus Moos und Erde, in die eine Sukkulente eingearbeitet wird und die man dann ganz einfach an einem Band in den Baum, an einen Holzbalken oder an die Terrassenmauer hängen kann. Für den Innenbereich sind Kokedamas eher nicht geeignet, weil sie leicht austrocknen und draußen einfach länger frisch bleiben.

Teilnahme: 18,00 Euro inkl. Material, Anmeldung erforderlich unter 0421-4676603 oder online auf www.werkstattbremen.blog