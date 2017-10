Am Mittwoch, den 25. Oktober, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in Osterholz-Scharmbeck bei der Pro Arbeit / “Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft“ im Auftrag der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven ein Work-shop für Frauen mit dem Thema: Kommunikation – Endlich verstehen und verstanden werden“ statt.

Informationen zum Workshop:

"Der Mensch kann nicht nicht kommunizieren", sagt Paul Watzlawik und aus dem Alltag kennt sicher jeder die Situation: Selbst ein Schweigen hat viel Aussagekraft. Sich austauschen, miteinander sprechen können, Kontakt über das Gespräch und wichtige Dinge klären, aushandeln - all das ist Kommuni-kation und in unserem täglichen Leben ein hohes Gut. Daher beleuchten die Referentinnen in diesem lebendigen Workshop, typische Fallstricke und Mög-lichkeiten für Missverständnisse.

Neben dem gesprochenen Wort wird dabei die Bedeutung von Mimik und Gestik nicht zu kurz kommen. Durch die Vermittlung von wichtigen Kommuni-kationswerkzeugen wird der Workshop sehr praxisnah und die drei Stunden werden für Sie kurzweilig und lebendig, bodenständig und alltagstauglich!

Infos und Anmeldung unter 0421-1781107.

Treffpunkt: Pro Arbeit, Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft, Seminarraum im Musterhaus, Bahnhofstraße 51s, 27711 Osterholz-Scharmbeck.

Teilnahme: Für Frauen, kostenfrei, Anmeldung erforderlich.