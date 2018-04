Kontakt mit einem Asteroiden

Die japanische Raumsonde Hayabusa2 befindet sich seit Dezember 2014 auf einer Mission zum Asteroiden 162173 Ryugu. Mit an Bord ist der Lander MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), federführend vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen entwickelt. Ziel der Mission ist es, mehr über den Ursprung und die Entwicklung unseres Sonnensystems zu erfahren. Diese Ausstellung gibt Einblicke in die laufende Mission und zeigt, warum die Erkundung von Asteroiden über die Grundlagenforschung hinaus von großer Bedeutung ist.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geöffnet Di und Mi von 10 bis 21 Uhr und Do bis So von 10 bis 19 Uhr.