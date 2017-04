Bastelaktion für Kinder ab 5 Jahren

„May the Force be with you – Möge die Macht mit Dir sein!“ – Die Teilnehmer basteln den berühmten Jedi-Meister Yoda.

Teilnahme: 0,50 Euro mit BibCard, 1,00 Euro ohne BibCard. Begrenzte Teilnehmerzahl, Karten auch im Vorverkauf.