Aquarelle und Zeichnungen des Cartoonisten Norman Thelwell

Bei Pferdefreunden stehen sie hoch im Kurs, aber auch Menschen ohne direkten Pferdebezug sind sie oftmals ein Begriff: Die humorvollen Zeichnungen rundlicher, gewitzter Ponys und ihren energischen, kleinen Reiterinnen und Reitern, die im Umgang mit ihren charakterstarken Pferdchen trotz aller Bemühungen zumeist den Kürzeren ziehen. Diese Motive zählen zu den berühmtesten des englischen Karikaturisten Norman Thelwell (1923 – 2004) und haben längst Kultstatus erreicht.

Ausstellung erstmals außerhalb Großbritanniens zu sehen

Als erster Ausstellungsort außerhalb Großbritanniens zeigt das Deutsche Pferdemuseum in Verden (Aller)c vom 8. Juni bis zum 10. September 2017 rund 70 originale Werke des englischen Künstlers in einer Einzelausstellung. Unter dem Titel „Kult-Ponys – Aquarelle und Zeichnungen des Cartoonisten Norman Thelwell“ ermöglicht die Ausstellung humorige und beeindruckende Einblicke in das Schaffen des Künstlers.

Gezeigt wird ein Querschnitt der Arbeiten Thelwells. Immer wieder stellt der Künstler in seinen detailreichen Aquarellen und Zeichnungen typisch britische Szenen dar, die seine Landsleute mit einem Augenzwinkern beim Umgang mit den Tücken des Alltags zeigen, sei es beim Angeln, Jagen oder Campen. Unzählige Situationen hält er mit viel englischen Humor fest und blickt dabei sowohl in das gesellige Publeben als auch in herrschaftliche Schlösser des Landadels. Seine pointenreichen Bilder spiegeln dabei auch immer seine große Liebe zur Natur und englischen Landschaft wider.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 - 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5,00 Euro, Kinder 2,00 Euro, Kinder bis 4 Jahre Eintritt frei