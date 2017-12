× Erweitern Theater 11 Kultur On Tour - Theaterfestival

Von Donnerstag, 4. Januar, bis Montag, 8. Januar, findet in der Schwankhalle das Internationale Theaterfestival „Kultur on Tour“ statt. Das vom EU-Bildungsprogramm Erasmus-Plus, dem Ortsamt Mitte / Östliche Vorstadt sowie der Senatorin für Soziales unterstützte Programm der Jugendbegegnung wird vom Verein Integration durch Kunst e.V. und dem Theater 11 bereits zum sechsten Mal veranstaltet. Dieses Jahr treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 27 Jahren aus acht europäischen Ländern unter dem Motto „Europa höre mir zu“.

Die Räumlichkeiten des Theater 11 in der Faulenstraße reichen nicht aus, wenn im Januar Theatergruppen aus Deutschland, Russland, Litauen, Lettland, Frankreich, Italien, Weißrussland und der Ukraine zusammenkommen, um ihre Stücke aufzuführen und in Workshops zu diskutieren. Deshalb findet das Programm in diesem Jahr erneut in der Schwankhalle statt.

Die Inhalte der in der jeweiligen Landessprache aufgeführten Inszenierungen sind unabhängig von dem Motto “Europa höre mir zu“. Vielmehr werden hier die individuellen künstlerischen Fähigkeiten der Gruppen präsentiert. „Das Motto wird in den zahlreichen Workshops unter Leitung internationaler Dozenten umgesetzt“, erklärt Organisatorin Kira Petrov vom Verein Integration durch Kunst und verweist dabei insbesondere auf Freitag, 6. Januar, wenn nach der Aufführung von „Romeo und Julia“ (Beginn um 19 Uhr) eine Podiumsdiskussion stattfindet. „Romeo und Julia“ ist der Festivalbeitrag des Bremer Theater 11 und wird in deutscher Sprache aufgeführt.

Ein Schwerpunkt wird der interkulturelle und religiöse Dialog sein. „Hier ist es wichtig, dass die Jugendlichen mit gleichaltrigen Geflüchteten zusammen kommen. Und nicht, wie in den Medien, wo die Geflüchteten zur Schau gestellt werden. “ beschreibt Co-Organisatorin Juliya Pototskaya das Ziel der Jugendbegegnung.

Die Termine der einzelnen Theateraufführungen sind unter www.theater11.de zu finden.

Karten gibt es unter 0173-6268955.