KinderUni-Vorlesung im Frühlingssemester für Kinder von 8 - 12 Jahren

Kuni sagt "Hello" - Tipps und Tricks zum Sprachenlernen

Kuni will endlich Englisch lernen – nur wie? Das Maskottchen der KinderUni hat Prof. Dr. Wolfgang Gehring vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Uni Oldenburg gefragt. Der macht das Audimax des Hörsaalzentrums kurzerhand zum Sprachlabor. Die KinderUni-Studenten können sich auf viele Mitmach-Experimente freuen – so möchte der Sprachdidaktiker ihnen spielerisch die Frage beantworten: „Wie geht das eigentlich – Fremdsprachen lernen?“ Nach der Vorlesung haben die Acht- bis Zwölfjährigen eine Menge Tipps und Tricks in ihrem persönlichen „Lern-Werkzeugkoffer“. Und die Erkenntnis, dass Fremdsprachenlernen zwar nicht von selbst geht, aber viel Spaß machen kann.

Erwachsene brauchen keine Eintrittskarte – sie dürfen nicht mit in den Hörsaal. Sie können die Vorlesungen im Foyer des Hörsaalzentrums auf einer Leinwand verfolgen.

Kosten: 2,50 Euro, Tickets sind erhältlich über www.kinderuni-oldenburg.de