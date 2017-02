× Erweitern Foto: © Kunsthalle Bremen Kunst und Kleinkind, Kunsthalle

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Erwachsene, die sich mit Gleichgesinnten und ihren Kindern vor Originalen austauschen möchten. „Kunst und Kleinkind“ ist die Fortsetzung des bereits bestehenden Angebotes „Kunst und Baby“ und bezieht die Kinder aufgrund ihres wachsenden Bewegungsdranges und Mitteilungsbedürfnisses stärker in die Führungen ein.

Jeden zweiten Dienstag im Monat bietet die Kunsthalle Bremen jungen Eltern, Großeltern und Babysittern und ihren kleinen Begleitern im Alter von 1 bis 3 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen des neuen Führungsangebotes „Kunst und Kleinkind“ ausgewählte Werke aus der Sammlung der Kunsthalle zu entdecken.

Kosten: 3,00 Euro zzgl. Eintritt, kostenfrei für Mitglieder des Kunstverein in Bremen