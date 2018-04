Kunst- und Kreativferien I

In den Sommerferien bietet das Bürgerhaus Hemelingen verschiedene Kinderferienprogramme an. Da können sich Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren kreativ und aktiv betätigen. Die Kunst- und Kreativwerkstätten bieten ein buntes Angebot von Basteleien, Schnitzen, Ytong-Schnitzen bis Malwerkstätten. Außerdem werden Spielgeräte aufgebaut und die Spielplätze in der Umgebung erkundet sowie ein kleiner Ausflug gemacht.

Das Ferienprogramm findet täglich von 08.00-16.00 Uhr im Bürgerhaus statt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 60 Euro pro Kind (für Geschwisterkinder 55). Kinder, die aus dem Ortsteil Hemelingen (PLZ 28309) kommen zahlen 30 Euro (Geschwisterkinder 25. Ein Mittagssnack ist inklusive. Die Anmeldung erfolgt online oder telefonisch unter 0421-456198.