Kunst und Musik

Während der Regierungszeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. bestand die Aufgabe der schönen Künste vor allem darin, Ruhm und Herrlichkeit des Königs als Staatsmann, Feldherr und Mäzen weit über die Grenzen des Landes hinaus zu verbreiten. Dass das Schloss in Versailles auch in musikalischer Hinsicht von besonderer kultureller Strahlkraft war und motivische wie formale Verknüpfungen zwischen der bildenden Kunst und der Musik dabei eine wichtige Rolle spielten, zeigt an diesem Abend ein Kammerensemble von Studierenden der HfK Bremen unter der Leitung von Prof. Marten Root: Im historischen Ambiente des Alten Studiensaals und vor exquisiten französischen Kupferstichen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts spielen die Musiker Werke von Jean-Philippe Rameau (1683 –1764), Jean-Baptiste Lully (1632 –1687), Marin Marais (1656 –1728) und Marc Antoine Charpentier (um 1643 –1704).

Kosten: 18 Euro / 15 für Mitglieder des Kunstvereins in Bremen

Anmeldung erforderlich unter www.kunsthalle-bremen.de/programm