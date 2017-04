Qi Gong umfasst ganzheitliche Bewegungsübungen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zur Gesunderhaltung für jeden Menschen. Ziel ist ein Gleichgewicht der Lebenskraft im Körper zu erlangen. Die ersten Wurzeln der TCM finden sich im I Ging, dem Buch der Wandlungen, das auch eine Grundlage im Schaffen von John Cage darstellt. Dessen Rauminstallation Essay: On the Duty of Civil Disobedience bildet den Rahmen dieser Begegnung von Kunst und Qi Gong. Die akustische wie visuelle Anlage der Rauminstallation unterstreicht durch Farbe und Form die speziell für diesen Abend zusammengestellten Bewegungsübungen aus dem Qi Gong und Yoga.

Kosten: 4 Euro zzgl. Eintritt

Anmeldung erforderlich unter www.kunsthalle-bremen.de/programm