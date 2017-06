Kunterbunte Stadtcollage

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder auf der Breminale wieder kunterbunt ausleben. Von Freitag bis Sonntag entstehen aus Kinderhand die farbenfrohen XXL Collagen der Kinderbreminale.

Mit der Unterstützung der Illustratorengruppe „Beeldboys“ kreieren die jungen Künstler*innen wunderbare Elemente und verewigen sich in dem großen Kunstwerk. Die Kleinsten dürfen Buchstabenvorschnitte und andere Teile bunt anmalen - die Größeren stellen sich der Herausforderung „Stadt am Wasser“ – das diesjährige Thema für unser XXL Gemälde. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gemalt werden darf alles, was man in der Stadt und im Wasser finden kann, und das ist bekanntlich viel! Wir freuen uns auf viele Besucher, viel Farbe und Freude am Malen.

Termine auf der Breminale 2017 (Kinderwiese):