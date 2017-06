Musikalische Lesung auf Spanisch

La Guagua ist in einigen Orten der Karibik ein Bus. In anderen südlichen Orten ist Guagua ein Kind. La Guagua de Cuentos besteht aus der Flötistin und Musikpädagogin Marcela Guarnizo Caro und dem Geschichtenerzähler und Erzieher Jose Paniagua. Gemeinsam verführen sie ihre diverse Zuhörerschaft auf eine musikalische Reise in spanischer Sprache und mit lateinamerikanischen Wurzeln – eine Reise für Passagiere von 0 bis 100 Jahren, für spanisch- und nicht-spanisch-sprechende Menschen. La Guagua erzählt Geschichten, die auch über Körpersprache, Bilder und Musik transportiert werden. Worte haben ihren eigenen Schwung und reisen von einem Ohr zum anderen, werden gesungen und geträllert.

Termine auf der Breminale 2017 (Jurte):