La Strada 2017

Vom 15.-18. Juni kommen zum 23. Mal Künstler aus ganz Europa nach Bremen, um hier den öffentlichen Raum in der Innenstadt und in den Wallanlagen in Szene zu setzen und den Bremerinnen und Bremern ihre Straßenkünste zu präsentieren.

Sich über das Festivalgelände treiben lassen und die Darbietungen in ihrer Ästhetik und Einzigartigkeit zu genießen, dem Alltag zu entfliehen und den Stadtraum der traditionsreichen Hansestadt in anderer Erscheinung wahrzunehmen: Das ist LA STRADA! Die Besucher sind eingeladen, das Tempo des Alltags zu drosseln und sich dem alle Sinne ansprechenden Spektakel hinzugeben.

Das Internationale Festival der Straßenkünste bietet gleichermaßen professionellen Akteuren wie jungen Nachwuchskünstlern eine Plattform für die vielfältige Darstellung der Open-Air-Kunst. Immer auf der Suche nach Neuem vereint das Festival Elemente aus Kunst, Theater, Tanz und Zirkus und präsentiert damit neue, zeitgemäße Formen performativer Inszenierungen. LA STRADA ist europaweit für sein innovatives und unkonventionelles Programmkonzept bekannt. Das Festival und seine Künstler verwandeln den städtischen Lebensraum in eine große Kulturarena und verzaubern Passanten in neugierige Beobachter.

Das Programmheft mit allen Informationen rund um das Festival ist ab dem 3. Juni in diversen Buchhandlungen sowie auf dem Festival selbst für 3 Euro erhältlich, weitere Informationen unter www.lastrada-bremen.de