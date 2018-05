Die Highlights des Festivals an einem Abend: Die La Strada-Gala ist eine willkommene Abwechslung zum Angebot tagsüber in der Stadt. In der Bremer Shakespeare Company zeigen die Künstler ihre Darbietungen und verbinden die Nummern zu einem einzigartigen Programm. Interessierte können sich auf eine Warteliste setzen lassen. Restkarten zum Preis von 21 bzw 28 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.