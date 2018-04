Clowns vor alten Fabrikgebäuden, Jongleure vor einstigen Lagerhallen: La Strada erobert die ehemalige Bremer Woll-Kämmerei. Am 9. und 10. Juni bevölkern Artisten, Musiker und Puppenspieler das BWK-Gelände im Stadtteil Blumenthal. Eine Woche vor dem Festival in der City bildet das über 125 Jahre alte Industriedenkmal die Kulisse für das bunte Fest des Straßentheaters. Künstler aus aller Welt präsentieren akrobatische Höchstleitungen, geistreiche Unterhaltung und natürlich Musik. La Strada im Bremer Norden ist ein Fest für Genießer und Träumer, für Neugierige und begeisterte Fans, die es nicht mehr abwarten können, bis das Festival seine Zelte auch in Bremens Innenstadt aufschlägt.

Seinen besonderen Zauber entfaltet das Festival dadurch, dass das Kulturprogramm an Orten stattfindet, die in der Regel nicht für Kunst genutzt werden, die Bremer Woll-Kämmerei ist dafür ein perfektes Beispiel. In den 24 Jahren seiner Veranstaltungsgeschichte hat La Strada sehr verschiedenartige, immer frei zugängliche Plätze inszeniert. Das Festival erobert den Stadtraum und prägt sich mit den bildgewaltigen Vorstellungen in das Gedächtnis der Stadt ein.