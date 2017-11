Lagerfeuer zur Wintersonnenwende

Zum Ferienanfang lädt der Kinderbauernhof Tenever zum just bevorstehenden Auftakt der Wintersonnenwende, am kürzesten Tag des Jahres, zum Lagerfeuer auf Punsch und Stockbrot für die ganze Familie ein. Die Teilnahme ist Kindern ab 6 Jahren auch ohne Begleitung möglich. Die Wintersonnenwende auf der Nordhalbkugel ist am Donnerstag, 21. Dezember 2017.

Am Feuer aufreihen, lange Holzstöcke oder Äste an einem Ende von ihrer Rinde befreien und anspitzen. Stockbrot ist zumeist Hefeteig, der auf einen Stock gewickelt, gern über einem offenen Lagerfeuer gebacken wird. Damit ist das Backen von Stockbrot auf vielerlei Volksfest äußerst bewährt.