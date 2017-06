Landleben-Handwerk-Technik

An neun Wochenenden von April bis Oktober wird altes Handwerk wieder lebendig werden. Entdeckt werden alte Techniken wie Besenbinden, Drechseln, Weben, Färben, das Uhrmacherhandwerk oder historische Landmaschinen in Aktion. Kochen auf den historischen Herdstellen, Eisherstellung, Kaffeerösten oder Backen in der Museumsbäckerei sind Teil des genussvollen Schauprogramms.

Zeitraum: 1.7. -2.7.2017

Kosten: Erwachsene regulärer Museumseintritt 9,00 Euro, Kinder kostenfrei