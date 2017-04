Lange Nacht der Bremer Museen

Andere Perspektiven einnehmen, neue Formen der Wahrnehmung kennen lernen, den eigenen Horizont erweitern – erleben Sie das Museum als Ort der Neuerkenntnis! In dieser Langen Nacht fassen Mitarbeiter für die Gäste unterschiedlichste Herangehensweisen an die Welt der Kunst zusammen, die vielen bislang verborgen geblieben sind: Wie erleben Menschen, deren Augen nicht sehen können, eine Kunstausstellung? Was sagt Courbets Brandungswelle einem Geflüchteten, der über das Mittelmeer nach Europa kam? Kann man Bilder an den Wänden hören und riechen? Wie aktuell sind Franz Radziwills traumartige, surreale Visionen von Bremen? Neben den zahlreichen Themenangeboten dieser Langen Nacht wird eine spannende Mischung aus Theater, Musik und kulinarischen Genüssen geboten.

Eintrittsband:

Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Familien 24 Euro, Ein Erwachsener + Kinder 12 Euro

Die Bänder sind ab dem 22. April in allen beteiligten Museen erhältlich.

Mit dem Eintrittsband wird freier Eintritt von 17 bis 3 Uhr in alle teilnehmenden Museen ermöglicht. Außerdem sind Straßenbahnen und Fähren damit auch kostenlos nutzbar.

Die Fähren fahren an folgenden Punkten:

Innenstadt - Bremen Nord, Vegesack - Farge, Martinianleger an der Schlachte - Anleger Stephani - alte Feuerwache