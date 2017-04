Lange Nacht der Bremer Museen

Zahlreiche Führungen, Musik und Porträtfotografie im Angebot

Eintrittsband:

Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Familien 24 Euro, Ein Erwachsener + drei Kinder 12 Euro

Die Bänder sind ab dem 22. April in allen beteiligten Museen erhältlich.

Mit dem Eintrittsband wird freier Eintritt von 17 bis 3 Uhr in alle teilnehmenden Museen ermöglicht. Außerdem sind Straßenbahnen und Fähren damit auch kostenlos nutzbar. Die Fähren fahren an folgenden Punkten: Innenstadt - Bremen Nord, Vegesack - Farge, Martinianleger an der Schlachte - Anleger Stephani - alte Feuerwache