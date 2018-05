An diesem Nachmittag geht es mit dem Bus nach Delmenhorst in die Lasertag-Arena. Dort werden die Teilnehmenden sich beim Phasern verausgaben und reichlich Punkte sammeln. Jeder Spieler bekommt dabei einen „Phaser“ und versucht möglichst oft, möglichst viele Spieler des gegnerischen Teams zu „markieren“. Eine Runde dauert dabei 15 Minuten und es kann den ganzen Nachmittag so viel gespielt werden, wie man will.

Für Kinder ab 9 Jahren mit Einverständniserklärung der Eltern. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Der Treffpunkt ist der Rathausplatz Lemwerder.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.