Laternenumzug um die Vahrer Seen

Der große Laternenlauf um die Vahrer Seen wird begleitet vom Chor Rodina und gehört sicher zu den schönsten und größten Laternenumzügen Bremen.

Welches Kind liebt es nicht: Mit der eigenen Laterne an der Hand im Dunkeln in der Stadt, durch den Wald oder in einem Park zu spazieren – oder eben am Vahrer See entlang. Und selbst viele Erwachsene sind dem Zauber, der von einem Laternelaufen ausgeht, gegenüber gerne machtlos: Schließlich gibt es im Herbst kaum etwas Schöneres. Gemeinsam mit dem Einkaufszentrum Berliner Freiheit organisiert das Bürgerzentrum Neue Vahr am Freitag das atmosphärische Laternelaufen für Groß und Klein – mit viel Musik, Tanz, leuchtenden Fackeln und Lichtern geht es dann auf eine Laternenwanderung um den Vahrer See.

Dazu gibt es Bratwurst, Popcorn, Kinderpunsch, Kinderschminken und viele weitere Überraschungen. Eine wird bereits hier verraten: Da kurz vor dem Start des Laternenumzugs im Saal des Bürgerzentrums die Solisten des Chores Rodina ein Konzert geben werden, haben sie sich zu einer Gesangseinlage bereit erklärt und extra traditionelle Laternenlieder vorbereitet.

Treffen auf dem Marktplatz vor der Berliner Freiheit: 16.00 Uhr, Start des Umzugs: 18.00 Uhr