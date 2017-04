Für Eltern und Großeltern mit Kindern/Enkeln ab 5 Jahre

Gibt es wirklich fleischfressende Pflanzen? Was ist ein Schwingrasen? Wie haben die Moorbauern gewohnt, gearbeitet und gegessen? Auf einem Gang durch das Ahrensfelder Moor wird auf anschauliche und spielerische Art erklärt, wie sich Menschen, Pflanzen und Tiere an den extremen Lebensraum Moor angepasst haben und warum der Erhalt und die Renaturierung von Mooren ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sind. Ein Moorbad rundet bei gutem Wetter das Programm ab. Bitte ein kleines Picknick und ein altes Handtuch mitbringen. Eine Anreise ist mit PKW und/oder in Fahrgemeinschaften möglich. Treffpunkt ist die Biologische Station in Osterholz-Scharmbeck.

Kosten: Anmeldungen unter der Veranstaltungs-Nr. 171522 beim Evangelischen Bildungswerk unter 0421-3461535