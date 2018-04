Lego Mindstorms - Undercover Mission

Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle eines Gangsters oder Polizeiermittlers.Anschließend startet eine Undercover Mission. Die Teilnehmer bekommen nacheinander mehrere Auträge, die sie erfüllen müssen. Je nach Auftrag, bauen sie ein geeignetes Lego-Roboter-Fahrzeug (oder Roboter-Gerät) ihrer Wahl, groß, klein, mit oder ohne Kran, mit oder ohne Federung und mit spezieller technischer Ausstattung (z.B. Spezialsensoren) usw.Im Laufe der Mission bekommen sie - wenn sie einen Auftrag erfüllt haben - immer wieder neues technisches Equipment und Lego-Spezialbausteine, mit welchem sie ihre Fahrzeuge (oder Roboter-Geräte) ausrüsten können. Die Teilnehmer können sich mit einem Polizeiermittler- oder Gangster-Kollegen dabei zusammentun und beratschlagen, wie sie ihre Mission am besten erfüllen können. Die vorherige Teilnahme an einem Lego Mindstorms Grundlagen-Kurs ist erforderlich.

Der Kurs findet statt am 30. und 31. Juli von 10 bis 15 Uhr. Anmeldung unter 0421-36112345.