Lego Roboter Grundlagen

Für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahre

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bauen in diesem Kurs kleine Roboter mit Hilfe von Lego Robotics, die sich dann selbstständig im Raum bewegen und Aufgaben ausführen können. Die Programmierung mit Lego Robotics gewährt einen ersten allgemeinen Einblick in die Programmierung. Teilnehmen können alle Jugendlichen, die Interesse an moderner Technik haben. Computer und Materialien zum Bau der Roboter werden gestellt.

Zeitraum: 17.07. - 21.07.2017

Kosten: 99,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-36112345