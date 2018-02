Zweitägiger VHS-Kurs in den Osterferien, Mo/Di, 19. und 20. März, 10 - 15:30 Uhr, 42 Euro.

Auch das Lernen will gelernt sein: Nicht immer hat man schon in der Schule gelernt, wie man sich neuen Lernstoff am besten aneignet. Da "Lebenslanges Lernen" aber in unserer Zeit immer wichtiger wird, bietet die VHS zahlreiche Veranstaltungen zum Lernen lernen an: Lernen für Prüfungen, Bearbeiten von Prüfungsangst und Lernblockaden, Gehirnjogging, Gedächtnistraining, Brainlift und Kreativitätstrainings. Ebenso dazu gehören Zeitmanagement und das Seminar zum Erwerb des Nachhilfelehrerpasses. Nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder und Jugendliche interessant.

