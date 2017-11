Lernen will gelernt sein

Erfolgreich lernen kann jeder, der entsprechende Lernmethoden und -techniken einsetzt. Der Lerncoach und ganzheitliche Gedächtnistrainerin begleitet in diesem Seminar bei der Erarbeitung individueller Lernziele und vermittelt wichtige Motivationstipps. Die Kursteilnehmer erfahren, welcher Lerntyp sie sind, wie sie ihr Lernen sinnvoll strukturieren und warum Erholungszeiten genauso wichtig sind wie die Anwendung von Lernmethoden und Gedächtnistechniken. Sie erhalten praktische Tipps für den Lernalltag und trainieren neben Merkfähigkeit auch Kreativität, Denkflexibilität und Assoziatives Denken. Gearbeitet wird einzeln, paarweise und mittels eines intensiven Austauschs in der Gruppe. Zielgruppe: Interessierte in Schule, Studium und Beruf.

Ab 16 Jahre, 36 Euro (24 Euro) , Anmeldung erforderlich.

Kurs:

12.01.2018 - 26.01.2018 von 17:00 - 20:00 Uhr