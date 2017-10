Lesen macht stark!

Nach der erfolgreichen Waller- und GröpelingerLeseLust startete die HemelingerLeseLust am 20. Oktober 2017 in dem alten und charmanten Ratssaal im ehemaligen Hemelinger Rathaus. Ob jung oder alt, groß oder klein, Impuls e.V. lädt in Zusammenarbeit mit der Bremer LeseLust, dem ASB, Gapsy und Stadtteilmarketing herzlich alle Interessierten dazu ein, auch bei den zukünftigen Lesungen im Dezember teilzunehmen.

Da nun Weihnachten näher rückt, steht im Dezember alles unter diesem Thema. Am Freitag, den 1. Dezember, um 15.30 Uhr, gibt es Weihnachtsgeschichten für Kinder zu hören, außerdem werden Sternenwünsche wahrgemacht und gemeinsames Tannenbaumschmücken findet statt, bei dem der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Am Donnerstag, den 14. Dezember, gibt es um 15.30 Uhr eine weihnachtliche Lesung und am So., den 17. Dezember 2017 findet eine generationsübergreifende Lesung statt. Das Publikum kann in gemütlicher Atmosphäre zwischen Stühlen, kleinen Bänken und Sitzkissen entspannt den wundervollen Weihnachtsmärchen lauschen.

Außerdem steht ein Bücherregal vor Ort, in dem jeder stöbern kann und die Möglichkeit besteht, alte oder neue Schätze zu entdecken.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.