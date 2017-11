Der Schauspieler, Coach und Kinderhospiz-Botschafter Lutz Herkenrath, bekannt durch seine Verkörperung als Achim Schuhmann aus der Comedyserie 'Ritas Welt' liest aus "An der Arche um acht" von Ulrich Hub im Domkapitelsaal, an der Domsheide 8 in Bremen. Begleitet wird er dabei von Uli Löh aus Bremen am Klavier.

Das Angelika Reichelt Kinder- und Jugendhospiz Joschuas Engelreich wird getragen von der mission: lebenshaus GmbH, einer Tochtergesellschaft des Verins für Innere Mission in Bremen. Zu einem ersten Kontakt zwischen Lutz Herkenrath und dem Kinder- und Jugendhospiz kam es im Dezember 2016 in Wilhelmshaven. In seiner Funktion als Botschafter möchte er das im Jahr 2014 eröffnete Haus dabei unterstützen, die Arbeit über die Grenzen Wilhelmshavens hinaus bekannter zu machen: "Ich finde es großartig, dass es einen Ort wie das Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven gibt, an dem die ganze Familie durchatmen und Kraft tanken kann. Die Eltern wissen ihr Kind hier bestens versorgt und betreut, können mal wieder eine Nacht durchschlafen , etwas als Paar unternehmen und Zeit mit den Geschwisterkindern verbringen - Dinge, die für die meisten Familien 'normal' sind. Daher freue ich mich, dieses Haus unterstützen zu dürfen und hoffe, mit meiner Lesung einen Beitrag zu dieser wichtigen Arbeit leisten zu können."

Geschäftsführung Irene Müller freut sich sehr über die prominente Unterstützung: "Für unsere Arbeit sind wir auf prominente Fürsprecher wie Herrn Herkenrath aangewiesen. Ich danke ihm ganz herzlich, dass er sich gemeinsam mit Uli Löh die Zeit für uns nimmt und freue mich schon jetzt auf einen unterhaltsamen Abend."

Die Karriere von Lutz Herkenrath begann nach sieben Jahren an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern im Fernsehen mit den TV-Serien 'Sonntag & Partner' und 'Ritas Welt'. Mehr als 220 weitere Fernseh- und Kinofilme folgten. Seine Serien erhielten den Grimme Preis und den deutschen Fernsehpreis. Er selbst wurde außerdem mit dem deutschen Comedy-Preis und dem Rolf-Mares-Preis ausgezeichnet. Seit 2005 gibt Lutz Herkenrath seine beruflichen Erfahrungen als Trainer, Coach und Speaker in Deutschland, Österreih und der Schweiz weiter. Seine Teilnehmer kommen aus allen Branchen.