Familienfrühstück

Zusammen mit der Stadtbibliothek Vegesack lädt das Bürgerhaus erstmals zu den „Frühstücksgeschichten“ in die Cafeteria ein. Hier können Familien nicht nur gemeinsam gemütlich schlemmen, sondern sich auch in die magische Welt der Erzählungen entführen lassen. Die „Geschichtenhändlerin Amalia“ hat davon einige im Gepäck und reist damit um die Welt. Bei ihrem Stopp in Vegesack wird sie - passend zur Vorweihnachtszeit - „Licht und Schatten“ in den Mittelpunkt wunderbarer Märchen stellen.

Infos und Anmeldung unter 0421-659970.

Treffpunkt: Cafeteria Bürgerhaus, Bremen

Teilnahme: Für Kinder bis 12 Jahre 5 Euro, Erwachsene 10 Euro (inklusive Frühstück am Tisch).