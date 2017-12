Auch in diesem Jahr lädt der Wildpark Müden wieder zum alljährlichen Lichterfest mit Laternenumzug in die Lüneburger Heide.

In der dunklen Jahreszeit im Monat November setzt das stimmungsvolle Lichterfest Akzente durch unzählige Lichtquellen im Wildpark. Schwedenfeuer, Fackeln und Laternen schaffen ein besonderes Ambiente für seine Führung zum Thema 'Nachtaktive Tiere' und dem bei Eintritt der Dämmerung startenden Laternenumzug quer durch den Park. Am Ende findet eine Feuershow auf der Festwiese statt.

Das Besondere an dieser Veranstaltung besteht für den Besucher darin, dass alle Kinder mit Laterne an diesem Tag freien Eintritt in den Park haben.

Im idyllischen Tal der Örtze liegt der Wildpark auf einer Fläche von über 10 Hektar. Die meist einheimischen Tiere präsentieren sich in naturbelassenen und mit Bächen und Teichen durchzogenen Gehegen. Auf der Tour durch den Park können Groß und Klein auf eigene Faust die einzelnen Kontaktgehege auf kurzen Wegen erreichen. Bei den täglichen Fütterungstouren und den beliebten Flugschauen der Eventfalknerei von März bis Oktober sind die Besucher tierisch nah dran und der Ausflug wird zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Über das ganze Jahr verteilt bietet der Wildpark Müden seinen Besuchern zusätzlich eine bunte Vielfalt an Veranstaltungen - vom farbenfrohen Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr, über den lebhaften Kindertag und den authentischen Mittelaltermarkt im Sommer bis hin zum geselligen Herbstmarkt ist für jeden etwas dabei. Abgeschlossen wird das abwechslungsreiche Veranstaltungsjahr vom stimmungsvollen Lichterfest und der Tierischen Weihnacht.

