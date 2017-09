× Erweitern Universum® Bremen / Martinsclub Bremen e. V. Lieblingsräume mit Tiefgang Die neue Sonderausstellung "Lieblingsräume" im Universum Bremen ist am 9.12.2016 eröffnet worden. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Martinsclub e.V. und zeigt acht Lieblingsräume verschiedener Menschen mit und ohne Behinderung. Die Sonderausstellung läuft bis 7. Januar 2018. www.universum-bremen.de

Wie lebt es sich als Regenbogenfamilie? Ist Bremen behindertengerecht? Was bedeutet Schönheit? In der Sonderausstellung „Lieblingsräume – so vielfältig wie wir“ im Universum® geht es um die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft. Mit Audiobeiträgen und Mitmachstationen wird Inklusion erlebbar gemacht.

Wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, kann bei einem begleiteten Rundgang am Freitag, 20. Oktober, allerhand Neues erfahren. Die wissenschaftliche Leiterin Kerstin Haller verrät ab 15 Uhr Hintergründe zu inklusiven Projekten, beantwortet Fragen rund um das Ausstellungskonzept und beschreibt Ausstellungsstücke, die sich nicht ohne Weiteres ertasten lassen. Die 90-minütige Begleitung ist für Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung geeignet.

Der Eintritt ist im Universum®-Ticket enthalten, eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0421 / 33 46-0.