Fantasy- / Sportfilm, ab 8 Jahre

Calvin wächst mit seinen Freunden in einem Waisenhaus auf und träumt davon, ein Basketballstar zu sein. Leider ist er nicht der Größte und die älteren Kinder im Waisenhaus sind um einiges besser. Als er eines Tages ein Paar alte Turnschuhe findet, passiert etwas Unglaubliches: Die Schuhe haben magische Fähigkeiten und verwandeln Calvin über Nacht in den besten Basketballer im Waisenhaus. Schon bald spielt er sogar mit den erwachsenen Profis in der NBA und zeigt ihnen, wie man einen richtigen Korbleger macht. Als jedoch der Waisenhausleiter Bittleman davon Wind bekommt, sind Calvins magische Turnschuhe in Gefahr!

USA 2002, Regie: John Schultz, mit Lil' Bow Wow, Morris Chestnut, 99 Min., ab 8 Jahren

Am Sonntag, den 19.3., gibt es im Anschluss an den Film ein Spiel- und Bastelprogramm für die Kinder.

Eintritt: Erwachsene 6,00, Kinder 3,00 Euro