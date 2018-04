× Erweitern Foto: GOP Varieté Theater Lovely Bastards and friends

Andreas Wessels, Aron Eloy und Daniel Reinsberg führen gemeinsam durch den Abend. Die Entertainer präsentieren einen bunten Mix: Andreas Reinsberg zeigt dem Publikum Comedy und Bauchreden und erweckt damit seinen Pinguin Scholli zum Leben, während Andreas Wessels es schafft gleichzeitig mit sechs Bällen zu jonglieren und dabei Seil zu springen. Aaron Eloy ist als Sänger die Stimme der Lovely Bastards. Den Entertainern stehen drei Live-Musiker zur Seite, die für Musikeinlagen sorgen und Showmomente kreieren. Für artistische Höhepunkte sorgt unter anderem das Duo eMotion mit einer Darbietung am Trapez, sowie Ballett am Boden. Morgane Tisserand und Pierre-Antoine Chastang aus Frankreich präsentieren an diesem Abend Showeinlagen mit Hula Hoops und im Cyr. Bei „Lovely Bastards and friends“ steht ein international erprobtes Ensemble auf der Bühne, das mit Comedy, Akrobatik und Live-Musik auftritt.

Tickets für Erwachsene ab 31 Euro. Kinder zahlen 17 Euro. Buchungen unter 0421-89898989. Die Vorstellung findet statt am Mi und Do um 20 Uhr, Fr und Sa um 18 und 21 Uhr und So um 14.30 Uhr und 17.30 Uhr.