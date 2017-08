Machen Medien mündig

Einfluss des digitalen Medienkonsums auf die Entwicklung von Kindern.

Heute geht fast nichts mehr ohne digitale Medien im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und auch in der Freizeit. Die Kinder wachsen in diese Mediale Welt hinein. Wie aber gelingt Eltern ihren 10-12 jährigen Kindern einen angemessenen Umgang mit Medien zu vermitteln. Mit diesem Vortrag wird über die bisherigen Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Forschung zum Einfluss des digitalen Medienkonsums auf die Entwicklung der Kinder informiert.

Kostenfrei. Anmeldung 0421/346 1535 oder bildungswerk@kirche-bremen.de