Märchen-Menü-Abend Märchenstimmung im Wildpark Schwarze Berge

Wenn sich die Kammerzofe mit der Prinzessin den Prinzen teilt, ist wieder Märchen-Menü-Abend im Wildpark-Restaurant: Märchenerzähler Jörn-Uwe Wulf ist auch in diesem Jahr zu Gast im Wildpark-Restaurant Schwarze Berge. Immer in seinem Gepäck: fabelhafte Geschichten und eine keltische Harfe. Inspiriert von den Tieren und Landschaften im Wildpark Schwarze Berge trägt Herr Wulf in jedem Jahr eine neue Geschichte mit viel Charme, Hingabe und Humor vor. Untermalt wird die märchenhafte Atmosphäre in der Wolfshöhle des Restaurants von den melodischen Klängen seiner Harfe.

Auch kulinarisch werden die Gäste des Märchen-Abends verwöhnt. Küchenchef Edgar Kreuzer hat passend zum Märchen ein erlesenes 3-Gänge-Menü kreiert, welches zwischen den einzelnen Teilen der Geschichte serviert wird. Fetakäse in Feigen-Honig-Dressing, Rindersüppchen im Brotlaib und als Hauptgang erfreuen eine Trilogie von edlen Fischen mit bunter Mangoldinsel den Gaumen. Vegetarier genießen hausgemachte Austernpilzschnitzel. Zum krönenden Abschluss verzaubert, wie in der Geschichte, eine fruchtig-zarte Apfel-Blätterteig-Überraschung.

Wie sich am Ende der Geschichte die Kammerzofe und die Prinzessin den Prinzen teilen dürfen wir nicht verraten, aber eines steht fest: Am Ende leben sie noch heute…

Ob für sich selber oder als Geschenkidee für die Liebsten, erleben Sie mit allen Sinnen einen wunderbaren Abend.

Termine: 14.12.17, 11.1.18, 25.1.18 und 22.2.18. Einlass jeweils um 18 Uhr im Wildpark-Restaurant Schwarze Berge, Kosten 49,50 € einschließlich "Amuse-Gueule", 3-Gänge-Menü und Begrüßungsgetränk. Reservierung und Gutscheine unter 040-819 7747 40.

Mehr zum Märchen-Menü unter: www.wildpark-restaurant.de.