Mama macht mehr

Der Intensivkurs für Schwangere ist ein besonders wirkungsvolles, sich steigerndes Trainingskonzept mit Fokus auf die Core-Muskulatur und Cardio-Einheiten, die es in sich haben. Die Gruppe trifft sich an 10 aufeinanderfolgenden Samstagen in Borgfeld, die Teilnahme kostet 95 Euro und wird unter 0421-68565132 oder info@derkullerbauch.de angemeldet.