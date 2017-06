Mama Muh kann’s wie du

Science-Familien-Theater

Die neugierigste Kuh der Welt kommt ins Universum. Die beliebte Kinderbuchfigur Mama Muh experimentiert an fünf Wochenenden drei Mal täglich in einem lustigen und lehrreichen Theaterstück für die ganze Familie. Dabei ist der sympathische Vierbeiner keine gewöhnliche Kuh, sondern weltoffen, reiselustig und sehr selbstbewusst. Und so erleben die Gäste nicht nur eine liebevoll erzählte Geschichte mit vielen Versuchen, sondern tauchen gleichzeitig in eine Welt der Vielfalt ein, in der jeder so sein kann, wie er gern möchte.

Wieso sollte eine Kuh eigentlich nicht rutschen, schaukeln, Boot fahren, auf Bäume klettern und aus der Reihe tanzen können wie jedes Kind? Und wenn die beste Freundin von Mama Muh, die Krähe, behauptet, dass Rinder so etwas nicht können, dann ist das erst recht ein Ansporn für Mama Muh. Flugs macht sie sich an die Arbeit und findet gemeinsam mit den Kindern heraus, wodurch etwas schwimmen kann und wie eigentlich Auftrieb funktioniert. Schließlich erfahren die Zuschauer im Laufe der Vorstellung sogar, wie das leidige Thema Aufräumen Spaß machen kann: Man nehme einen schlichten Besen und führe Versuche mit ihm durch! Wo liegt der Schwerpunkt eines Besens? Und wie kann aus einer Bürste ein lustiger Putzroboter werden? Der Fantasie beim Experimentieren sind keine Grenzen gesetzt …

Eintritt: 1,00 Euro zzgl. Universum Eintritt, alternativ 5,00 Euro ohne Ausstellungsbesuch