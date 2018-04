Manga, Comic und Cartoon

Menschen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände – alles kann als „character“ in der Comic- oder Mangawelt dargestellt werden. Anatomie, Proportion, Hände und Füße, Background, Bewegung, Chibi oder Fantasiewesen: es wird nach den persönlichen Interessen gearbeitet. In lockerer Atmosphäre wird freies Arbeiten gefördert – die Kinder bestimmen, was sie verbessern wollen. Sie erfahren Tipps und Tricks, zeichnen und probieren sich aus, damit sich ihr eigener Zeichenstil entwickeln kann. Gezeichnet wird mit Bleistift und Fineliner – wer mag, kann auch kolorieren.

Termin: 8.-12.10.2018, täglich von 10 - 15 Uhr. Für Kinder ab 12 Jahren, mit Ayumi Yoshikawa, 95 Euro, anmeldung@kubo.de